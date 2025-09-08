Alumnos de Secundaria Nº1 ganaron un viaje a La Plata y hacen una feria para recaudar fondos

Alumnos de Secundaria Nº1 ganaron un viaje a La Plata. Se trata de 6to 2da de orientación comunicación, quienes junto a su profesora Marcela Delgado deberán viajar el 8 de octubre a la ciudad de las diagonales.

A través del programa Jóvenes y Memoria, los estudiantes lograron obtener el primer lugar en el distrito. La provincia de Buenos Aires se hará cargo del traslado, pero los mismos hacen una feria para recaudar fondos para costearse la comida y gastos particulares.

La feria se se llevará a cabo en Mitre 860 el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 13 hasta las 20 hs. Buscan emprendedores y feriantes. El stand de 1.10 mts tiene el valor de 10 mil pesos y el gacebo12 mil (5 lugares). Para más información comunicarse al 2932-498494, 2932-577075 0 al 2932-634485