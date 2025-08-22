Acuerdo con trabajadores municipales y congelamiento de sueldos del Ejecutivo

El Departamento Ejecutivo que encabeza el intendente Rodrigo Aristimuño, llegó a un acuerdo salarial con los gremios que nuclean a los trabajadores municipales.

La suba “es del 5 % sobre la escala vigente a julio de 2025, con aplicación a partir de los haberes de correspondientes a agosto”, indicaron.

“En virtud del ordenamiento de las cuentas fiscales y con el objetivo de preservar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores municipales, se considera que se ha logrado arribar a una propuesta salarial equilibrada y viable”, agregaron desde el Ejecutivo.

Aristimuño, además se comprometió a congelar los sueldos de los funcionarios del Ejecutivo.

“En pos de contribuir al sostenimiento de las finanzas públicas municipales”, argumentó.

Una nueva reunión paritaria fue pactada para el 15 de octubre.