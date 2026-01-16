Actividades deportivas gratuitas en Villa del Mar y Puerto Rosales. Las mismas están a cargo de la Dirección de Deportes del Municipio. Serán este fin de semana.

El viernes 16 de enero, desde las 18.30 horas, las actividades se realizarán en Villa del Mar, en la playa de la pileta municipal, con torneos de tejo, fútbol tenis, mini fútbol y mini hockey.

En tanto, el domingo 18 de enero, a partir de las 15 horas, la propuesta se trasladará a Puerto Rosales, donde también se desarrollarán torneos de tejo, fútbol tenis, mini fútbol y mini hockey.

“Todas las actividades son de acceso libre y gratuito, y están pensadas para promover el deporte, la recreación y el disfrute de los espacios públicos durante la temporada de verano”, indicaron.