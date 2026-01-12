ABSA pidió un aumento del 40% para el mes de febrero

La empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) presentó su propuesta para incrementar en un 40 por ciento las tarifas durante 2026, la solicitud la hizo en la audiencia pública realizada el viernes en La Plata.

Fueron apenas 8 los inscriptos para exponer, entre ellos dos rosaleños: Pablo Gómez concejal de La Libertad Avanza y presidente del Concejo y su par Daniel Medina, de Bien Común.

Ambos ediles expusieron algunas de las múltiples falencias en el suministro que brinda la empresa en Coronel Rosales y que, día a día deriva en protestas de los vecinos

Coincidieron en no acompañar el aumento que la prestataria propone.

“Vuelvo a exigir que se exima del pago a quienes no disponen del servicio”, dijo Medina.

“Vivimos en la mierda. No permitiremos que en Rosales haya una reestructuración tarifaria en favor de ABSA cuando no presta los servicios como corresponde, estafando a la comunidad”, aseguró Gómez.

La empresa brinda servicios de agua y cloacas a 2,6 millones de usuarios en 95 localidades del territorio bonaerense. Con el incremento solicitado el costo promedio de facturación llegaría a $ 18.000.