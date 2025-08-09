Abigail Gómez propuso reformar y actualizar el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia

La diputada bonaerense de La Libertad Avanza, la puntaltense Abigail Gómez, propuso en la legislatura realizar cambios sustanciales para actualizar el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Gómez explicó: “Desde hace varios años los abogados convivimos con dos regímenes procedimentales en paralelo, el del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y las diferentes Acordadas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”.

“Estas últimas no han sido incorporadas al código y por lo cual, nuestro código de procedimiento aún no recepta las diferentes reformas que nos trajo la tecnología”, agregó la legisladora.

Entre los cambios clave que contempla el proyecto se destacan:

-Incorporación de audiencias virtuales y mixtas.

-Notificaciones electrónicas.

-Reconocimiento de la firma digital como instrumento válido.

-Aceptación de medios de prueba tecnológicos.

La diputada indicó además: “Esta reforma apunta a lograr un sistema más eficiente, rápido y accesible para todos los bonaerenses. “Es trascendental”, finalizó.