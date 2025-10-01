37º Peregrinación de Punta Alta a Villa Arias

Este domingo 5 de octubre se llevará a cabo la 37º edición de la peregrinación a la localidad de Villa Arias, bajo el lema “Renovemos la esperanza con María”.

La organización está a cargo de la comunidad de la parroquia San Pablo. Invitan todos los feligreses de la ciudad, de la Base Naval Puerto Belgrano y de la región, a participar de los casi 7 kilómetros que une Punta Alta y Villa Arias.

A las 14.30 horas comenzará la caminata, desde 12 de Mayo y Murature. La misma finalizará con la misa en la capilla “Virgen de Fátima”, calle José Hernández y Panamá.