Vía Punta Alta / Religión

37º Peregrinación de Punta Alta a Villa Arias

Será este domingo 5 de octubre desde las 14.30 hs. Salida de calle 12 de Mayo y Murature.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

1 de octubre de 2025,

37º Peregrinación de Punta Alta a Villa Arias
Cientos de peregrinos caminan por fe, desde Punta Alta a Villa Arias

Este domingo 5 de octubre se llevará a cabo la 37º edición de la peregrinación a la localidad de Villa Arias, bajo el lema “Renovemos la esperanza con María”.

La organización está a cargo de la comunidad de la parroquia San Pablo. Invitan todos los feligreses de la ciudad, de la Base Naval Puerto Belgrano y de la región, a participar de los casi 7 kilómetros que une Punta Alta y Villa Arias.

A las 14.30 horas comenzará la caminata, desde 12 de Mayo y Murature. La misma finalizará con la misa en la capilla “Virgen de Fátima”, calle José Hernández y Panamá.

Temas Relacionados

MÁS DE Religión
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS