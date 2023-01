Se salvaron de milagro de un brutal intento de robo y ahora quieren irse del país

Monte Grande no sale del asombro por el brutal intento de robo que sufrió una familia afuera de la puerta de su casa, donde dos delincuentes intentaron robarles la camioneta. Como no pudieron, dispararon hasta matar contra el padre e hija, pero se salvaron de milagro y ahora quieren irse a del país.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 19 horas, en la cuadra de Herminio Constanzo al 900, zona céntrica de la locallidad bonaerense. En diálogo con TN, Mariel, dueña de la casa, contó el momento de terror que les tocó vivir.

“Siempre con mi familia salimos a caminar a la tarde. Somos 4: mi dos nenas, mi marido y yo. Como mi hija más chica estaba enferma, decidí quedarme con ella y mi pareja salió con mi hija más grande, que se subió a la parte de atrás de la camioneta. Cuando se va a subir mi marido, ve que viene un Gol negro y frena al lado. En ese instante, uno de los ladrones le grita ‘dame la llave’”, comenzó diciendo.

Ante la desesperación, el hombre quiso correr, pero el delincuente comenzó a efectuar disparos contra él y su hija. “Gatilló dos veces y no salió. Pero la tercera sí salió, al aire por suerte. Mi hija se quedó inmovilizada en la camioneta. Después me dijo ‘ma, no sabía qué hacer’, fue desesperante”, expresó.

“Yo estaba sacando la basura mientras ellos se estaban por ir a hacer la caminata. Me asomé al garage y, como estaba la puerta abierta, lo primero que veo es al ladrón saliendo del auto. Vi como gatilló. Los autos que venían por esa cuadra intentaban pasar, algunos hacían marcha atrás. Empecé a gritarles y en ese momento es donde se suben al auto y se van”, detalló Mariel.

Ahora piensan en irse del país

“Este no es el primer robo que sufrimos. Nosotros vivimos acá desde el 2005 y ya tuvimos una entradera en 2015. Entraron seis personas con una barreta de esas que usan la policía para los allanamientos. Yo estaba con mi hija que era chiquita y nos revolvieron todo. Después tuvimos otro intento de robo, y ahora esto. Mi hija tuvo que hacer un tratamiento psicológico por el primer hecho. Por eso pensamos en irnos del país”, sostuvo Mariel.

En ese sentido, Mariel indicó que está haciendo los trámites para obtener la ciudadanía ya que debido a la inseguridad piensan irse del país. “Ya iniciamos los papeles y no nos fuimos todavía por eso, porque tenemos que esperar. Yo tengo a toda mi familia acá, mi trabajo también, pero uno tiene que resignar todo y hasta lo económico para poder vivir tranquilo. Hasta ahora venimos zafando, pero no sé si mañana lo voy a poder contar”, expresó con la voz quebrada.

“Hasta ahora, gracias a Dios no tuvimos ningún muerto, pero ¿tenemos que esperar a que eso suceda?”, se preguntó.