“Por eso les pegan un tiro”: la desafortunada frase durante una discusión de tránsito en Moreno

La escalada de violencia en todos los ámbitos no se detiene. Y uno de los escenarios en donde es más común que tengan lugar los desacuerdos que terminan en furiosas peleas, sin dudas, es el tránsito. En esta ocasión, un automovilista increpó a un colectivero con una repudiable frase: “Por eso les pegan un tiro”.

El hombre acusó al chofer de haberlo chocado por lo que impidió que se fuera del lugar poniéndose delante de la unidad hasta que llegara la Policía. “Si subo te mato”, lo amenazó.

“¿Te la bancás? Si subo te mato. Estás en pedo, sos un pelotudo, le pegaste al auto que está estacionado. Y encima me lo negás. No me lo negués, pelotudo. Bajate”, fue la frase completa.

La discusión tuvo lugar el este jueves por la tarde en la intersección de Joly y Asseff, en pleno centro del partido bonaerense de Moreno. El conflicto habría comenzado varias cuadras antes cuando, según lo expresado por el conductor del automóvil, el chofer de la línea 401 golpeó su vehículo y siguió su camino.

“Por eso les pegan un tiro en la cabeza”

Enseguida la gente que observó la discusión grabó todo y las imágenes no tardaron en viralizarse posteriormente en las redes sociales. En la secuenca se observa al conductor impidiendo que este continuara su recorrido. “Estacioná ahí, no me voy a mover. Estacioná ahí porque te mato”, le dijo.

“Por eso les pegan un tiro en la cabeza, por hijos de puta”, fue la repudiable frase del conductor en su ataque de furia, en clara referencia al asesinato reciente de Daniel Barrientos, el colectivero de la línea 620.

Pese a que el chofer de la empresa La Perlita quiso hacerle entender que él no había golpeado su vehículo, el hombre mantuvo su postura y no dejó que se retirara hasta que detuviera el colectivo o llegara la Policía.

“Filmame la patente, por favor”, le pidió el automovilista a un vecino. “Estacioná ahí, la puta que te parió”, le gritó al colectivero. Luego caminó hasta su ventanilla y le rompió el espejo retrovisor de una trompada: “De a poco te voy rompiendo todo”.

El conflicto se resolvió minutos más tarde, con la intervención de los vecinos y la llegada de dos móviles policiales.