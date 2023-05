Juicio por la Masacre de Monte: a la espera de los alegatos, dos de los acusados señalaron que las víctimas los quisieron “matar”

Este martes comenzarán los alegatos en el juicio de la Masacre de Monte a la espera de la definición del jurado popular que deberá dictar si los cuatro policías imputados son culpables o no. Se los imputa por el hecho donde resultaron muertos cuatro jóvenes en San Miguel del Monte en mayo de 2019 después de una persecución a los tiros que provocó que choquen el auto contra un acoplado.

La audiencia empezará a las 10 en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de la capital bonaerense, situado en la calle 8 entre 56 y 57, donde un jurado popular juzga a los oficiales Leandro Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibañez y al excapitán Rubén Alberto García.

La Masacre de Monte fue uno de los hechos de brutalidad policiaca más resonantes de los últimos años.

Justamente, este lunes Montreal e Ibáñez aceptaron declarar ante el jurado popular y la presidenta del Tribunal, Carolina Crispiani, donde señalaron que las víctimas los intentaron “chocar” con el Fiat 147 y “matar”.

Todos ellos están acusados de ser autores de los homicidios de Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Aníbal Sansone (22) y Camila López (22), y de herir gravemente a Rocío Quagliariello (17), de entonces 13 años.

“Ese día entró un llamado por un supuesto robo y pedían un móvil para constatar. Pasaron 15 minutos y no teníamos novedades, así que Ibáñez me dijo de ir a revisar la zona. Nos encontramos con el móvil de García y Ecilape en la zona de Costanera y nos pidieron apoyo para identificar un vehículo. Dimos la vuelta en U, divisamos un auto que aceleró muy fuerte y se dio a la fuga”, detalló el oficial.

Montreal contó que quedó en “shock” y “muy consternado”, señaló que su intención era “detener el vehículo” y agregó: “No me quedaban más elementos que disparar. Fue la decisión que tomé. Quise inhabilitar una rueda. Ahora sé que el proyectil mío lo tiene una de las víctimas, creo que es Domínguez”.

Rocío Quagliarello, la única sobreviviente de la Masacre de Monte. Foto: Télam

En tanto, Ibañez añadió: ““Los cruzamos y se dieron a la fuga con el auto. Cuando venían hacia mí, frené y vi que estaban a 50 metros. Se bajó Monreal, los quiso detener y vi que nos querían chocar. Atiné a atajarme, pensé que me iba a chocar a mí”.

Según Ibáñez, él “nunca se bajó del móvil”, no se hizo el “superhéroe” y “jamás” efectuó un disparo contra el Fiat 147. “Mi trabajo fue hacer un cerrojo y nada más. No vi a Monreal disparar. Escuché cuatro explosiones, en ese momento tenía mucho cagazo. Vi que levantó la mano, pero no si había sacado el arma”, relató.

Los audios del comisario que revelan como cubrir el ataque policial

Poco después de la fatal persecución, comenzó a ponerse en marcha el plan para cubrir la brutalidad policiaca que encubrió el crimen que terminó con la vida de Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez. Los efectivos barrieron el lugar para hacer saltar a los plomos de las chapas del 147 o lo que quedaba de él.

Además, querían trasladar a las víctimas como sea a un hospital para limpiar la escena, algo que está prohibido y, según los bomberos, nunca debieron moverse del lugar, según reveló TN.

El comisario Mario Mistretta, quien en la actualidad no está detenido porque al momento del hecho no estaba trabajando, citó a los padres de los chicos para explicarles lo que hasta ese instante entendían que había pasado, según los supuestos indicios y pruebas recolectados.

“Tenemos a cuatro personas fallecidas y a una en estado crítico por un chico que llevaba a cuatro personas en un auto a alta velocidad. No le voy a echar la culpa a nadie, pero en algún momento tenemos que tomar la responsabilidad un poquito”, les dijo Mistretta a los papás de Suárez, a quién los policías le echan la culpa de las muertes.

Y agregó algo que a los pocos días fue desmentido por la propia Gendermeria: “De las pericias surge que no hay ningún balazo. Me surge de los cuerpos que no tengo ninguna persona herida. Una 9 milímetros, a un 147 lo pasa como a una lata y te puedo asegurar que como son los chicos chiquitos, pasa un cuerpo y otro cuerpo. O sea, eso no lo podés borrar, no podés borrar un balazo”.

Justamente, la fuerza nacional confirmó en sus pericias que había balazos que pasaron efectivamente como lata al 147 y uno de ellos pegó en una de las piernas de Gonzalo.

Comienzan los alegatos contra los cuatro policías por la Masacre de Monte

Fuentes judiciales señalaron a Télam que la jornada se transmitirá a través del canal de Youtube de la Suprema Corte bonaerense y que el primero en alegar será el fiscal Mariano Sibuet.

Luego de la presentación del Ministerio Público, seguirán las querellas: la abogada Dora Bernardez representante de las familias Domínguez y Suárez; Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocinante de las familias Sansone y López; el letrado Ricardo Minolia la familia Quagliarello; y finalmente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) representado por las abogadas Bárbara Juárez y Agustina Lloret.

Los familiares de las víctimas piden justicia. Foto: Télam

Finalmente, cerrarán los alegatos los abogados Marcelo Di Siervi, representante legal de Ecilapé, y Guillermó Baqué, defensor de Monreal, Ibañez y García.

La denominada “Masacre de Monte” ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.

Los cinco chicos escuchaban música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que se observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo, mientras que uno de los adolescentes resultó herido de bala en una de sus piernas.