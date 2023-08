Dramático accidente en Panamericana: un camión volcó y aplastó el auto de una familia y murieron dos personas

Un accidente fatal tuvo lugar este lunes por la madrugada en el kilómetro 71 de la Panamericana, mano a Ciudad de Buenos Aires, donde dos personas perdieron la vida: un camión con acoplado volcó y aplastó un auto en el que viajaba una familia.

Al mismo tiempo, el auto en cuestión había tenido un desperfecto mecánico cuando fue chocado por el camión.

Además de las dos muertes, tres personas resultaron heridas. El conductor del camión, de 32 años, y una nena de 9 fueron las víctimas fatales por el choque. Los heridos fueron un nene de 7 años, una adolescente de 17 y la madre de ambos, quienes debieron ser trasladados al hospital de Campana. El padre de la familia resultó ileso porque estaba fuera del auto.

El desperfecto mecánico del auto que sufrió el accidente

La familia, oriunda de la localidad de José León Suárez, volvía desde Corrientes. Su auto sufrió un desperfecto mecánico que los obligó a tener que detenerse en la banquina.

En ese momento fue cuando el conductor del camión perdió el control del mismo y terminó impactando contra el auto detenido. Por el choque, lo arrastró unos 50 metros hasta hacer que caiga el auto en una zanja.

Fue en esa caída que el camión aplastó al auto y su acoplado acabó cayendo sobre el mismo.

La desesperación del padre que vio todo el accidente

Un testigo del accidente, Walter, relató lo que vio: “Fue a las 2 de la mañana, yo fui el que llamó al 911. Éramos cinco o seis vecinos y estaba el muchacho que estaba cambiando la rueda que se le había pinchado (el padre de la familia)”.

“Salió del auto, fue a sacar la llave y cuando se da vuelta ve que se le venía encima el camión, él se corrió, y el camión se llevó al auto puesto. Lo arrastró como cincuenta metros. Arrastró al auto y al guardarraíl. El auto se dio vuelta, quedó con las ruedas para arriba y el container del camión quedó encima”, explicó.

Y finalmente relató: “Los bomberos cavaron la parte de la zanja para poder entrar hacia el auto, con todas las máquinas. Sacaron primero a la señora y segundo a la hija de 17 años. Quedó la nena de 9 años que estaba fallecida”.

Vecinos de la zona, y el propio Walter, denunciaron que el chofer venía realizando maniobras peligrosas. “Aparentemente, venía haciendo zigzag desde hace cinco kilómetros, como medio dormido. No sabemos qué le pasó”, continuó.

“Lo primero que veo es al camión sobre el zanjón y un auto abajo, tapado por el container. Se escuchaban los gritos de la familia y el muchacho que estaba cambiando la rueda estaba loco, pidiendo auxilio, pero nosotros no podíamos hacer nada. No teníamos como llegar a la familia que estaba adentro”, detalló el testigo sobre el dramático momento.

Accidente. Foto: Captura de video

Las fuentes policiales confirmaron la hora del accidente, el cual fue a la 1:45 de este lunes. Además, comentaron que el primero en ser rescatado fue el adolescente de 13 años (a las 2:30 am), seguido de otro joven de 17 años (a las 3 am) y la madre, a quien pudieron rescatar a las 5:30 am.

La nena de 9 años, una de las víctimas junto al camionero, al parecer habría estado viva hasta las 4 am. Aunque su situación era muy comprometida y su rescate casi imposible para los bomberos, por el lugar del auto donde había quedado atrapada.

“A los sobrevivientes los pusieron en una camilla y se los llevaron, seguramente estaban muy golpeados porque quedaron abajo de un camión”, cerró Walter, el testigo.