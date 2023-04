Crimen del colectivero Daniel Barrientos: liberaron a los dos sospechosos por falta de pruebas

Por el caso del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado en La Matanza, la Justicia decidió liberar a los dos jóvenes de 19 y 24 años, acusados de ser los autores del crimen.

Daniel Barrientos, la víctima de 65 años. Foto: Inforbano

El fiscal Gastón Duplaá tomó la determinación de no pedir prisión preventiva para ellos, a partir de las últimas pericias que se hicieron. Por lo tanto, no hay actualmente sospechosos detenidos por el crimen del colectivero de la Línea 620.

Para llegar a esta determinación, Duplaá se basó en pruebas de video, además de testimoniales, y el resultado negativo de la pericia de deflagración de pólvora. Todo esto sumado a que no se pudo sacar material de ADN en el arma que fue encontrada en la escena del crimen.

La pericia crucial, la de deflagración de pólvora, fue un determinante para la decisión del fiscal. Esta consiste en detectar químicos propios de la pólvora, por lo que si una persona disparó un arma o estuvo cerca de ella, quedarían residuos en sus manos y ropas. Pero ese test, en los sospechosos, dio negativo.

La otra pista que no ayuda a dar con los autores del disparo es que el arma encontrada en la escena del crimen no tenía huellas digitales que pudiesen ser reconocidas. Todo esto llevó a que no se pudo “sacar un perfil ADN”.

Sí hay dos personas detenidas por el robo del coche utilizado por los asesinos para poder escapar. Son Antonio González, alias “Pancho” y de Rodrigo Pablo Pititto, este último confesó haber robado el auto, un Fiat Siena gris.

Los asesinos tardaron 13 segundos en huir de la escena del crimen. Foto: A24

Cabe recordar que a Daniel Barrientos lo mataron en la madrugada del 3 de abril dos personas que simularon ser pasajeros de la Línea 620. Subieron al colectivo y le robaron la mochila a una pasajera. En 13 segundos huyeron.

Un Policía de la Ciudad, que viajaba dentro de la unidad, observó la situación y dio la voz de alto, por lo que se produjo el intercambio de disparos.