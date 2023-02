Caso Lucía Pérez: para los peritos forenses, no hubo agresión sexual y murió por consumo de cocaína

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Lucía Pérez, ocurrida en octubre de 2016, declararon cuatro médicos forenses. Los profesionales señalaron que la chica de 16 años falleció debido a un “asfixia tóxica” por haber tomado cocaína y, además, destacaron que no presentaba signos de violencia sexual. No obstante, no pudieron afirmar que no haya existido un abuso sexual.

La declaración de tres de los profesionales que participaron de la Junta Médica de la Suprema Corte de Justicia -Silvina Cabrera, Mónica Tinto y Sebastián de los Reyes- se hizo simultáneamente. Ellos estuvieron a cargo de la autopsia junto a Claudia Carrizo, a cargo de la pericia y ausente en este debate, problablemente por haber brindado datos al principio que luego fueron descartados.

Lucía Pérez murió en 2016. Se trata de establecer las causas de su fallecimiento.

Según Cabrera, Tinto y de los Reyes la causa más probable de la muerte fue la asfixia por el consumo de cocaína, pero nunca pudo determinarse la dosis de esta sustancia en el organismo de la menor. Si indicaron que la asfixia tóxica generó un edema pulmonar y una falla cardíaca.

Cabe mencionar que descartaron que se tratara de una sobredosis (Marta Montero, madre de Lucía, contó que los policías que le dieron la noticia de la muerte le dijeron que había sido por esta causa) pero sí consecuencia del esnifado de la sustancia.

No negaron por completo que haya habido una lesión sexual, pero sostuvieron que había bajas probabilidades. Cabrera y Tinto también dijeron que las relaciones sexuales entre Pérez y el principal sospechoso, Matías Gabriel Farías, se dieron entre 15 y 30 minutos antes de su muerte.

Este jueves también declaró el perito del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora, Adalberto Bonvicini. El funcionario dijo que, según su análisis, la relación sexual entre Farías y Pérez había sido “brusca”, dejando sin efecto la palabra “forzada” que había usado durante la investigación. “Fue brusca, no forzada”, dijo y también él señaló que difícilmente haya sido en contra de la voluntad de Lucía.

No obstante, otro de los peritos explicó: “Los signos de violencia en el plano genital son compatibles con una relación consentida, no quiere decir que en ese momento haya ocurrido de ese modo. Pudo haber sido forzado o no. Hay lesiones pero no de una magnitud que lleguen a la conclusión ineludible (de abuso)”.

Qué dijeron las partes en relación a las declaraciones

La abogada de Farías, María Laura Solari, y el defensor Juan Pablo Offidani (César Sivo) destacan que la “verdad objetiva” sobre el cuerpo de Lucía da la pauta de que “la relación fue consentida”. Por ello, ambos piden la absolución de sus defendidos.

En tanto, los letrados que representan a la familia de Lucía Pérez señalan que la discusión también se centrará en la cuestión del consentimiento. Para ellos, la responsabilidad de Farías (que al momento de la muerte tenía 23 años) tiene que ver con el ejercicio de poder sobre una menor.

El lunes continuarán las declaraciones en el marco del juicio. (Foto: La Garganta Poderosa @gargantapodero)

Aunque a los 16 años se permite legalmente que la menor dé consentimiento para relación sexual, la parte acusadora considera que hubo manipulación: él le ofreció drogas y, bajo esos efectos, tuvo sexo con ella hasta que murió.

Las peritos médicas también aclararon que la chica llegó a la salita de atención primaria de Playa Serena vestida y limpia, pero descartaron que haya sido lavada como se había dicho en un principio.

El debate continuará el lunes con la declaración de los policías que hicieron las actuaciones post mortem y una enfermera de la salita. En tanto, el martes terminarán de declarar los testigos propuestos por la acusación (vecinos de la casa donde murió Lucía y una médica ginecóloga) y el miércoles lo harán los testigos de la defensa. Se prevé que el veredicto llegue antes del 1° de marzo.