Brutal crimen de Renzo: una tía reveló que sus padres lo mataron a golpes por comerse una golosina

El país entero no sale del asombro del brutal crimen de Renzo, el nene de 4 años asesinado a golpes por su madre y el padrastro. En las últimas horas, una de las tías de la víctima reveló detalles estremecedores que podrían ser claves en la causa.

Renzo tenía 4 años y falleció a causa de varios golpes. Foto: Facebook

“Lo mataron por comerse un chocolate”, explicó Daniela, tía de ambos chicos, en diálogo con Telefé Noticias. Según indicó, el padrastro, Luis Alberto Gallo, había regresado el jueves a su casa con unos bombones y aclaró que eran “para las nenas”, refiriéndose a las hijas de su pareja.

“Cuando se comieron el Bon o Bon, el padastro agarró del cuello al hijo más grande. Este se asustó y dijo que había sido Renzo. Ahí lo empezaron a golpear. El hermano vio todo”, comentó Daniela.

Victoria Godoy, mamá de Renzo. Foto: Facebook/@victoria

A pesar de que la madre de Renzo dijo que su hijo había caído en la bañera y se había golpeado la cabeza, el informe de los forenses detalló que murió por golpes en la zona abdominal. Asimismo, se sumí los gritos que escucharon los vecinos y el testimonio del hermanastro, el cual desencandenó la detención de Victoria Belén Godoy y Gallo.

Luis Gallo, padrastro de Renzo. Foto: Facebook/@luis

Los principales sospechosos quedaron imputados por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” por la fiscal Gabriel Mateos, de la fiscalía 3 de Quilmes.

La denuncia de Daniela en las redes sociales

A través de sus redes sociales, Daniela se refirió a la exmujer de su hermano: “Esta basura hace más de un año no dejaba que mi hermano vea a sus hijos. Desde que se puso en pareja con este hijo de pu... Antes venía y traía a los cuatro chicos (incluyendo a uno que no es de mi hermano y aun así lo queremos como uno más) y se los dejaba a mi mamá diciendo ‘no los soporto, fíjense ustedes’”.

El pedido de Justicia en las redes sociales por la muerte de Renzo. Foto: Facebook

“Cuando se juntó con ese hdp no los dejó venir nunca más, no nos dejaba que lo lleváramos a pasear, a buscar, no dejaba que compartieran los cumpleaños con nosotros, con sus primos, nada. Cuando íbamos a verlos, si nos lo permitía, siempre tenía que estar él, los nenes sentados, no los dejaba que nos abracen, parecían soldados. Mi mamá denunció, mi hermano denunció, el jardín la citó porque el nene iba golpeado (a nosotros nunca nos avisaron porque no tenía el apellido de mi hermano), mi hermano puso abogado, leyes de mier... Nunca se puede hacer nada, siempre hay que esperar que pase lo peor”, continuó.