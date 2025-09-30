Violencia escolar y robo de instrumentos marcaron la previa de la Estudiantina en Posadas.

Un nuevo episodio de violencia entre estudiantes se registró en Posadas, en inmediaciones de la Escuela Normal Superior “Estados Unidos del Brasil”. Un alumno de la Normal Mixta fue atacado por un grupo de al menos cuatro adolescentes, aparentemente pertenecientes al Colegio Martín de Moussy (ex Nacional).

El hecho ocurrió al mediodía de ayer en la intersección de las calles Belgrano y Rivadavia, cuando una familia que transitaba por el lugar advirtió la golpiza y decidió intervenir para separar a los agresores. Minutos después, efectivos de la Policía de Misiones que patrullaban la zona demoraron a uno de los involucrados tras un rastrillaje en calle Buenos Aires. El caso generó alarma entre padres y transeúntes, ya que ocurrió a plena luz del día y en una zona de alto tránsito escolar.

En otro episodio, una vecina denunció el robo de una “chancha”, instrumento de percusión utilizado en la Estudiantina, que se encontraba en la vereda de una vivienda en calle España al 2600. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se observa a un joven llevándose el tambor. La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 7.

Ambos sucesos se suman a los incidentes ocurridos semanas atrás que habían motivado la postergación del inicio de la Estudiantina, finalmente puesta en marcha el viernes pasado sin inconvenientes.