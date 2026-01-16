Viernes inestable: lluvias y tormentas durante la mañana, con mejoras hacia la tarde.

Este viernes se presenta con condiciones de inestabilidad en toda la provincia. Las lluvias y tormentas persistirán durante la mañana y el mediodía, con una tendencia a mejorar hacia el final de la tarde.

El escenario meteorológico estará marcado por la organización de un frente frío que, en combinación con el flujo de aire húmedo en los niveles bajos de la atmósfera, favorecerá la formación de celdas de tormenta. Se tratará de fenómenos locales y aislados, característicos de la temporada estival.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan acumulados de entre 2 y 10 milímetros, con una probabilidad que oscila entre el 25 y el 68 por ciento. La probabilidad de nieblas y neblinas será baja.

Los vientos soplarán del noreste, noroeste y sureste, con velocidades estimadas entre 3 y 14 kilómetros por hora y posibles ráfagas de entre 20 y 40 km/h. La calidad del aire se mantendrá buena.

Respecto a las temperaturas, no se prevén cambios significativos. La máxima provincial alcanzaría los 32 °C en Eldorado, con una sensación térmica cercana a los 38 °C, mientras que la mínima se registraría en San Pedro, con 19 °C.