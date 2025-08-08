Viernes inestable con cielo cubierto y lloviznas en el norte de Misiones.

La jornada de este viernes 8 de agosto se presenta fresca y húmeda en Misiones, con inestabilidad en el extremo norte y lluvias débiles o lloviznas durante la madrugada. Se prevé una mejora del tiempo hacia la tarde, con disminución gradual de la nubosidad y descenso de las temperaturas.

Según el pronóstico, las precipitaciones en la zona norte oscilarán entre 1 y 4 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 5 y el 50%.

Los vientos soplarán del sur y suroeste, de leves a moderados —entre 7 y 17 km/h—, con posibles ráfagas de 30 a 50 km/h, lo que acentuará la sensación térmica baja.

Las temperaturas máximas rondarán entre 13 °C y 18 °C, mientras que las mínimas se registrarán por la noche. La más baja, de 6 °C, se espera en Bernardo de Irigoyen, con una sensación térmica de 3 °C, en tanto que la máxima provincial, de 18 °C, se prevé en Puerto Iguazú. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.