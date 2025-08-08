Vía Posadas / Clima

Viernes inestable con cielo cubierto y lloviznas en el norte de Misiones

Se espera una mejora hacia la tarde, con vientos del sur que mantendrán baja la sensación térmica.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

8 de agosto de 2025,

Viernes inestable con cielo cubierto y lloviznas en el norte de Misiones
Viernes inestable con cielo cubierto y lloviznas en el norte de Misiones.

La jornada de este viernes 8 de agosto se presenta fresca y húmeda en Misiones, con inestabilidad en el extremo norte y lluvias débiles o lloviznas durante la madrugada. Se prevé una mejora del tiempo hacia la tarde, con disminución gradual de la nubosidad y descenso de las temperaturas.

Según el pronóstico, las precipitaciones en la zona norte oscilarán entre 1 y 4 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 5 y el 50%.

Los vientos soplarán del sur y suroeste, de leves a moderados —entre 7 y 17 km/h—, con posibles ráfagas de 30 a 50 km/h, lo que acentuará la sensación térmica baja.

Las temperaturas máximas rondarán entre 13 °C y 18 °C, mientras que las mínimas se registrarán por la noche. La más baja, de 6 °C, se espera en Bernardo de Irigoyen, con una sensación térmica de 3 °C, en tanto que la máxima provincial, de 18 °C, se prevé en Puerto Iguazú. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

Temas Relacionados

MÁS DE Clima
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS