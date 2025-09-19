Viernes con tiempo cálido e inestable en Misiones.

La jornada de este viernes 19 de septiembre se presenta cálida e inestable en Misiones, con lluvias aisladas y cielo mayormente cubierto.

La inestabilidad se intensifica debido a una baja presión asociada a flujos de aire húmedo provenientes de Brasil, lo que incrementa la probabilidad de precipitaciones, especialmente en el sureste provincial durante la mañana.

Se esperan acumulados de entre 2 y 3 milímetros en la zona Sur, con una probabilidad de lluvia de entre 30 y 60%. Los vientos soplarán del sector este y noreste, con velocidades de entre 4 y 17 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial está prevista en 32 °C para Puerto Iguazú, mientras que la mínima descendería a 15 °C en Bernardo de Irigoyen.