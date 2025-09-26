Viernes con sol y temperaturas cálidas en Misiones.

El pronóstico para este viernes 26 de septiembre indica un día con predominio del sol y ambiente cálido hacia la tarde, producto del desplazamiento de un sistema de alta presión que modificará el régimen de vientos: rotarán del este al noreste, con velocidades de entre 8 y 24 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h.

Durante la mañana se esperan condiciones frescas, mientras que por la tarde se registrará un aumento de la nubosidad, especialmente hacia la noche. La probabilidad de lluvias es baja, al igual que la de nieblas y neblinas.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial está prevista en 29 °C para San Javier, mientras que la mínima se dará en Bernardo de Irigoyen con 10 °C, aunque la sensación térmica podría descender a 8 °C. La calidad del aire será buena en toda la región.