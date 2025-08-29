Vía Posadas / Clima

Viernes con sol pleno y temperaturas en ascenso en Misiones

El tiempo se presenta estable con mañanas frescas y tardes cálidas. No se esperan lluvias.

Jimena Leguizamón
29 de agosto de 2025,

El tiempo se presenta estable este viernes 29 de agosto en Misiones, con cielo despejado y sol a pleno durante toda la jornada. La influencia de un sistema de alta presión favorece la estabilidad, impidiendo la formación de nubes y generando un progresivo aumento de las temperaturas.

La mañana comenzará fresca, especialmente en el norte y centro de la provincia, aunque hacia la tarde el ambiente se tornará cálido. Las máximas alcanzarán los 29 °C en Puerto Iguazú, donde la sensación térmica trepará a 30 °C, mientras que la mínima más baja se registrará en San Pedro, con 12 °C.

No se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvias se mantiene entre 0 y 10 %. Sin embargo, durante las primeras horas del día podrían formarse nieblas y neblinas, con una presencia moderada en zonas bajas y cercanas a cursos de agua.

El viento soplará del este y noreste con intensidades que irán de 3 a 15 km/h, aunque no se descartan ráfagas que podrían ubicarse entre los 20 y 40 km/h, aportando cierta inestabilidad térmica a lo largo de la jornada.

En cuanto a la calidad del aire, las condiciones serán favorables en toda la provincia.

