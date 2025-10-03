Viernes con lluvias y mejoras temporarias en Misiones.

La inestabilidad continuará presente este viernes 3 de octubre en Misiones, con lluvias desde la madrugada que se alternarán con momentos de mejora hacia el mediodía y la tarde. La situación responde a un sistema de baja presión combinado con flujos de humedad en altura, un patrón atmosférico característico de la primavera.

Las precipitaciones acumuladas podrían variar entre 6 y 53 milímetros en distintos puntos de la provincia, con probabilidades de ocurrencia de entre el 10 y el 40%. También se prevé alta presencia de nieblas y neblinas durante la jornada.

El viento soplará leve, del noreste y norte, con velocidades de entre 3 y 18 kilómetros por hora, aunque no se descartan ráfagas de hasta 40 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

En cuanto a las temperaturas, la mínima se registraría en Bernardo de Irigoyen con 16 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 26 °C en Puerto Iguazú, con una sensación térmica que podría trepar hasta los 27 °C.