Viernes con lluvias y descenso de temperaturas en Misiones.

La jornada de este viernes 5 de septiembre se presenta con condiciones de inestabilidad en Misiones. Se esperan lluvias de distinta intensidad y tormentas aisladas, sobre todo en el norte provincial durante la madrugada y la mañana.

Hacia el mediodía el clima tenderá a mejorar en el sur, aunque el ambiente se mantendrá fresco por la influencia de los vientos del sector sur, que también provocarán un nuevo descenso térmico al final del día.

Las precipitaciones previstas oscilan entre 2 y 25 milímetros en las zonas Norte y Centro, con probabilidades que van del 5 al 55 %. Los vientos soplarán del sur a velocidades de entre 9 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 50 km/h.

En cuanto a las temperaturas, la máxima se espera en Posadas con 16 °C, mientras que la mínima se registraría en San Javier con 7 °C por la noche, donde la sensación térmica descendería hasta los 5 °C