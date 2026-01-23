Viernes caluroso y con tiempo estable en la provincia.

Este viernes 23 de enero se presenta con condiciones de tiempo estable en toda la provincia, cielo mayormente despejado y ambiente caluroso. Un sistema de alta presión domina la región y garantiza una jornada sin sobresaltos meteorológicos, con sol predominante y escasa nubosidad.

Los vientos serán variables, aunque con predominio del sector norte y noroeste, con velocidades leves a moderadas. Esta circulación, sumada a la elevada irradiación solar, favorecerá un marcado aumento de las temperaturas durante la tarde.

No se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvias se mantiene muy baja. Tampoco se prevén nieblas ni neblinas, mientras que la calidad del aire será regular. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 °C en San Javier, mientras que la mínima provincial rondará los 15 °C en San Pedro.