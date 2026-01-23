Vía Posadas / Clima

Viernes caluroso y con tiempo estable en la provincia

Sol entre pocas nubes, sin lluvias y con temperaturas en ascenso hacia la tarde

Jimena Leguizamón
23 de enero de 2026,

Este viernes 23 de enero se presenta con condiciones de tiempo estable en toda la provincia, cielo mayormente despejado y ambiente caluroso. Un sistema de alta presión domina la región y garantiza una jornada sin sobresaltos meteorológicos, con sol predominante y escasa nubosidad.

Los vientos serán variables, aunque con predominio del sector norte y noroeste, con velocidades leves a moderadas. Esta circulación, sumada a la elevada irradiación solar, favorecerá un marcado aumento de las temperaturas durante la tarde.

No se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvias se mantiene muy baja. Tampoco se prevén nieblas ni neblinas, mientras que la calidad del aire será regular. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 °C en San Javier, mientras que la mínima provincial rondará los 15 °C en San Pedro.

