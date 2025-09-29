Vía Posadas / Siniestro Vial

Una niña de 7 años en grave estado tras un choque en Posadas

El accidente ocurrió en la madrugada en la intersección de la avenida Quaranta y calle Las Heras. La menor permanece en terapia intensiva con diagnóstico crítico.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

29 de septiembre de 2025,

Una niña de 7 años en grave estado tras un choque en Posadas
Una niña de 7 años en grave estado tras un choque en Posadas.

En horas de la madrugada de ayer domingo, un automóvil Chevrolet y una grúa de auxilio protagonizaron un violento choque en la intersección de la avenida Quaranta y calle Las Heras, en Posadas.

Tras el impacto, los ocupantes del auto se retiraron del lugar por medios particulares y más tarde se confirmó el ingreso al hospital de tres personas lesionadas: dos mujeres y una niña de siete años.

La menor permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Pediatría, con diagnóstico de politraumatismo y traumatismo de cráneo grave. Según el parte médico, su estado es crítico y con alto riesgo de mortalidad.

Las otras dos heridas continúan bajo observación médica. En tanto, la Policía investiga las circunstancias del siniestro y las eventuales responsabilidades de los conductores involucrados.

Temas Relacionados

MÁS DE Siniestro Vial
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS