Una niña de 7 años en grave estado tras un choque en Posadas.

En horas de la madrugada de ayer domingo, un automóvil Chevrolet y una grúa de auxilio protagonizaron un violento choque en la intersección de la avenida Quaranta y calle Las Heras, en Posadas.

Tras el impacto, los ocupantes del auto se retiraron del lugar por medios particulares y más tarde se confirmó el ingreso al hospital de tres personas lesionadas: dos mujeres y una niña de siete años.

La menor permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Pediatría, con diagnóstico de politraumatismo y traumatismo de cráneo grave. Según el parte médico, su estado es crítico y con alto riesgo de mortalidad.

Las otras dos heridas continúan bajo observación médica. En tanto, la Policía investiga las circunstancias del siniestro y las eventuales responsabilidades de los conductores involucrados.