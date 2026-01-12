Una estudiante de Posadas representará a la Argentina en un programa espacial en Estados Unidos.

Ana Paula Vega Junghanns, alumna del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen de Posadas, fue designada para representar a la Argentina en la United Space School (USS) 2026, un prestigioso programa internacional de formación en ciencias espaciales que se desarrollará en junio próximo en la ciudad de Houston, Estados Unidos. La delegación nacional estará conformada únicamente por dos estudiantes: la joven misionera y un alumno de la provincia de Buenos Aires.

La USS 2026 es una iniciativa coordinada por la Foundation for International Space Education (FISE) y está dirigida a estudiantes de nivel secundario de entre 16 y 19 años, seleccionados mediante un exigente proceso académico. En esta edición, el programa reunirá a jóvenes de más de 30 países —con representación de unas 50 naciones— que trabajarán de manera colaborativa en el diseño de una misión tripulada al planeta Marte, bajo la tutoría de ingenieros y científicos de la industria aeroespacial.

Además del trabajo técnico y académico, la propuesta incluye experiencias de campo como visitas especializadas a instalaciones de la NASA y a centros operativos de la empresa privada SpaceX, lo que permitirá a los participantes tomar contacto directo con entornos reales de investigación y desarrollo espacial.

La incorporación de Vega Junghanns fue el resultado de un prolongado proceso de selección que se extendió durante varios meses. Los aspirantes debieron atravesar diversas instancias de evaluación técnica y académica, incluyendo la elaboración y presentación de trabajos de investigación propios. La estudiante posadeña logró acceder a la vacante tras obtener algunos de los puntajes más altos del proceso, destacándose especialmente en las pruebas de aptitud exigidas por la FISE.

Este nuevo desafío internacional se suma a una destacada trayectoria reciente. En junio de 2025, la alumna participó de un programa de intercambio en Alemania, donde integró un grupo selecto de 17 estudiantes de distintos países. Con el acompañamiento de la Fundación Germán A. Wachnitz, cursó estudios en el Friedrich Schiller Gymnasium de Marbach am Neckar, tras cumplir con estrictos requisitos académicos y lingüísticos.

Con su participación en la United Space School 2026, Ana Paula Vega Junghanns continuará profundizando su formación en ciencias exactas y exploración espacial, al tiempo que representará al sistema educativo de Misiones en un ámbito de cooperación tecnológica y científica a nivel global.