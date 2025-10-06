Un niño de 7 años fue atacado por dos perros pitbull en Posadas y debió ser hospitalizado.

Un niño de 7 años resultó herido tras ser atacado por dos perros de raza pitbull el sábado por la tarde en el barrio Santa Clara de Posadas. El episodio, ocurrido alrededor de las 17:40, provocó alarma entre los vecinos que escucharon los gritos del pequeño cuando regresaba a su casa.

Según relataron testigos, los animales se abalanzaron sobre el menor, identificado como Nahuel, causándole heridas visibles en los brazos y la cabeza. Un vecino que se encontraba cortando el pasto intervino rápidamente y logró rescatar al niño, evitando lesiones de mayor gravedad.

El propietario de los perros, que aún no fue formalmente identificado, trasladó al menor al Hospital Madariaga, donde recibió atención médica inmediata. Tras permanecer dos horas en observación, y al constatarse que su estado era estable, Nahuel fue dado de alta.

Efectivos de la Comisaría 20ª se presentaron en el hospital para verificar el estado del niño y labrar las primeras actuaciones. Sin embargo, desde la Seccional Quinta informaron que la familia no presentó una denuncia formal.

Fuentes cercanas indicaron que la madre del menor habría alcanzado un acuerdo con el dueño de los animales, aunque no trascendieron los detalles del mismo.

El caso reaviva la preocupación por la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos y la necesidad de fortalecer las medidas preventivas en los barrios para evitar nuevos ataques.