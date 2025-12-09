Un joven misionero perdió la vida en un siniestro vial en Entre Ríos.

La localidad de Crespo, Entre Ríos, permanece consternada tras el fatal siniestro vial registrado el domingo por la noche en la Ruta Provincial 32, donde dos jóvenes que viajaban en motocicleta murieron de manera inmediata. Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años, oriundo de Misiones pero radicado en Crespo, y Sasha Grandoli, de 19, nacida y residente en esa misma ciudad.

El impacto se produjo alrededor de las 20.30 a la altura del kilómetro 24,5, entre Seguí y Viale. Ambos se desplazaban en una motocicleta de 110 cc cuando, por motivos que todavía se investigan, fueron alcanzados desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba en el mismo sentido hacia Crespo.

Personal de la Comisaría de Seguí intervino en el lugar —una zona con escasa iluminación— y realizó las primeras pericias. Por orden de la fiscal Patricia Yedro, el conductor de la camioneta, un hombre de 42 años domiciliado en Roque Sáenz Peña, Chaco, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras se aguardan los estudios accidentológicos.

Entre las hipótesis preliminares no se descarta un intento de sobrepaso que habría derivado en la colisión, aunque por el momento no existen elementos firmes que confirmen esa maniobra. No hubo testigos presenciales.

Tras la intervención judicial, los cuerpos fueron trasladados a la Morgue de Oro Verde para las autopsias. Paralelamente, allegados de Müller De Campos —conocido como “Nego” dentro de la comunidad motociclista— iniciaron una campaña solidaria para colaborar con los gastos de traslado del cuerpo a su localidad natal, Alba Posse, Misiones.

En las redes sociales, amigos de Sasha y de “Nego” expresaron dolor y conmoción, mientras Crespo continúa a la espera de avances en la investigación que permitirá esclarecer las responsabilidades del hecho.