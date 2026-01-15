Un hombre murió tras descompensarse mientras esperaba un colectivo en Posadas.

Ayer miércoles por la mañana, un hombre de 64 años falleció luego de descompensarse en la vía pública mientras aguardaba un colectivo en una parada ubicada en la intersección de las avenidas Centenario y Monseñor de Andrea, en la ciudad de Posadas.

El episodio se registró cerca de las 9, momento en el que personal policial tomó conocimiento de la situación y solicitó de inmediato asistencia médica. Al arribar una ambulancia al lugar, el equipo de salud constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Jorge Ramón Ramírez. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica y el Médico Policial, quien tras realizar las pericias correspondientes determinó que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio no traumático.

Por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a los familiares para su velatorio y posterior despedida.