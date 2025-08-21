Vía Posadas / Siniestro Vial

Tragedia vial en Posadas: un motociclista murió tras chocar con un auto

El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en la intersección de la avenida 106 y calle 62. La víctima, aún sin identificar, falleció en el lugar tras impactar contra un vehículo conducido por un hombre de 34 años.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

21 de agosto de 2025,

Un motociclista perdió la vida este jueves por la mañana tras protagonizar un choque contra un automóvil en la zona sur de Posadas. El hecho se registró alrededor de las 6:10, cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, colisionaron un Toyota Etios y una motocicleta Gilera Smash 110.

El automóvil era conducido por un hombre de 34 años, mientras que el motociclista, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente, murió en el lugar producto del fuerte impacto.

En la escena intervinieron efectivos de la Comisaría 19ª, personal de la Policía Científica y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes. Las actuaciones continúan con el objetivo de establecer la mecánica del hecho e identificar formalmente a la víctima.

