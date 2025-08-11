Tragedia vial en Posadas: joven motociclista murió atropellada por un conductor alcoholizado.

Un fatal siniestro vial se registró en las primeras horas del domingo en la ciudad de Posadas. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Quaranta y Jauretche, donde una motocicleta Honda Biz 125 cc, conducida por Aldana Escalante (26), fue impactada por un automóvil Mitsubishi Lancer al mando de un hombre de 64 años.

Producto del fuerte impacto, la joven perdió la vida en el lugar. El conductor del vehículo fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,63 gramos por litro de sangre, más del triple del límite permitido. Por orden judicial, fue detenido y su automóvil secuestrado.

La zona fue preservada para las pericias correspondientes, con intervención de la División Policía Científica, médico policial y bioquímica. Las investigaciones continúan para establecer con precisión la mecánica y circunstancias del hecho.