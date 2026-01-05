Vía Posadas / ahogamiento

Tragedia en Apóstoles: tres niñas murieron tras ahogarse en una laguna

Tres niñas de 7 años perdieron la vida por asfixia por inmersión en agua luego de un episodio ocurrido durante la tarde del sábado en una laguna situada en las inmediaciones del barrio Cantera, en la ciudad de Apóstoles. A pesar del rápido despliegue policial y sanitario y de las maniobras de reanimación practicadas, las menores fallecieron. La Justicia trabaja para esclarecer cómo se produjo el hecho.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

5 de enero de 2026,

Tragedia en Apóstoles: tres niñas murieron tras ahogarse en una laguna
tragedia en Apostoles

El trágico suceso se registró el sábado 3 de enero, cerca de las 15:40, cuando efectivos de la Policía de Misiones —con apoyo de la División Infantería y el Comando Radioeléctrico— acudieron al lugar tras un alerta recibido a través del CIO 911 que advertía sobre la presencia de menores en una laguna del sector.

Al arribar, el personal policial se encontró con una ambulancia del hospital local y constató que tres niñas presentaban signos compatibles con ahogamiento. De inmediato se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se dispuso el traslado urgente al Hospital Local.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados tanto en el sitio como en el centro de salud, el médico de guardia confirmó el fallecimiento de las tres menores.

Las víctimas fueron identificadas como Agustina Nicol Olivera (7), Soe Alma Mía Da Silva (7) y Ramona Beatriz Villalba (7). De acuerdo con la información recabada, las niñas se encontraban junto a sus madres y otros familiares cuando, por motivos que aún se investigan, ingresaron al agua.

En el lugar, los familiares recibieron contención y asistencia por parte de personal policial y sanitario. Además, se requirió la intervención del médico policial y de la Policía Científica, y se dio aviso al magistrado interviniente. Las actuaciones judiciales continúan para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Temas Relacionados

MÁS DE ahogamiento
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS