Tragedia en Apóstoles: tres niñas murieron tras ahogarse en una laguna

El trágico suceso se registró el sábado 3 de enero, cerca de las 15:40, cuando efectivos de la Policía de Misiones —con apoyo de la División Infantería y el Comando Radioeléctrico— acudieron al lugar tras un alerta recibido a través del CIO 911 que advertía sobre la presencia de menores en una laguna del sector.

Al arribar, el personal policial se encontró con una ambulancia del hospital local y constató que tres niñas presentaban signos compatibles con ahogamiento. De inmediato se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se dispuso el traslado urgente al Hospital Local.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados tanto en el sitio como en el centro de salud, el médico de guardia confirmó el fallecimiento de las tres menores.

Las víctimas fueron identificadas como Agustina Nicol Olivera (7), Soe Alma Mía Da Silva (7) y Ramona Beatriz Villalba (7). De acuerdo con la información recabada, las niñas se encontraban junto a sus madres y otros familiares cuando, por motivos que aún se investigan, ingresaron al agua.

En el lugar, los familiares recibieron contención y asistencia por parte de personal policial y sanitario. Además, se requirió la intervención del médico policial y de la Policía Científica, y se dio aviso al magistrado interviniente. Las actuaciones judiciales continúan para determinar con precisión las circunstancias del hecho.