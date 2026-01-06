Tragedia en Apóstoles: la laguna donde se ahogaron las tres nenas no estaba habilitada como balneario

El sitio donde ocurrió la tragedia es una laguna artificial que se formó a partir de antiguas tareas de extracción realizadas hace al menos una década y se encuentra a escasa distancia del barrio La Cantera, uno de los sectores residenciales de la ciudad.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por peritos policiales, el hecho se produjo alrededor de las 15:40, cuando efectivos de la Policía de Misiones, con apoyo de la División Infantería y del Comando Radioeléctrico, acudieron al lugar tras un llamado de urgencia que alertaba sobre la presencia de tres menores aparentemente sin vida en el agua.

Al llegar, los uniformados y una ambulancia del hospital local constataron que las tres niñas presentaban signos de asfixia por inmersión. De inmediato se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y fueron trasladadas al centro de salud público, donde finalmente se confirmó su fallecimiento, pese a los esfuerzos médicos.

Según se informó, las menores se encontraban acompañadas por sus madres y otros familiares cuando, por motivos que aún se investigan, ingresaron al lago. Luego del episodio, el Club de Remadores Apóstoles difundió un comunicado en sus redes sociales en el que aclaró que no mantiene vinculación con actividades recreativas en ese lugar y advirtió que La Cantera no cuenta con habilitación como balneario.

“Brindamos nuestro más sincero pésame y acompañamiento a las familias afectadas por la tragedia, esperando pronta resignación y consuelo divino en este difícil momento”, expresaron al cierre del mensaje. Además, en el mismo texto, señalaron su desacuerdo con la práctica deportiva en espacios que no poseen autorización correspondiente y anunciaron que no participarán del Encuentro de Kayakismo y Canotaje previsto para 2026 en Apóstoles.