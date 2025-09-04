Tormentas y descenso de temperatura por el ingreso de un frente frío en Misiones.

Este jueves 4 de septiembre, el ingreso de un frente frío acompañado por corrientes de aire cálido y húmedo desde Brasil generará condiciones de inestabilidad en Misiones, con lluvias y tormentas desde la madrugada. Se espera un marcado descenso de la temperatura y fenómenos de intensidad moderada, con acumulados significativos de precipitaciones.

Según los pronósticos, las lluvias avanzarán de sur a norte. En consecuencia, mientras en el sur y centro provincial el tiempo comenzaría a mejorar hacia el mediodía y la tarde, en el norte se intensificarían las precipitaciones.

Los registros estimados de lluvia se ubican entre 2 y 96 milímetros, con los mayores acumulados en la zona sur (40 a 96 mm) y en la zona centro (28 a 55 mm). La probabilidad de precipitaciones se ubica entre 40 y 60 %, con baja presencia de nieblas y neblinas.

Los vientos, de variada dirección entre noreste, norte, sureste y sur, se mantendrán entre 2 y 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 70 km/h. La calidad del aire será buena.

Las temperaturas oscilarán con una máxima de 25 °C en Puerto Iguazú y una mínima prevista de 10 °C en San Javier durante la noche, donde la sensación térmica podría descender hasta los 8 °C.