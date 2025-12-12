Vía Posadas / Clima

Tormentas de variada intensidad para este viernes en Misiones

Se prevén lluvias irregulares en el sur y mayor actividad eléctrica en el norte; la máxima alcanzaría los 24 °C en Posadas.

Jimena Leguizamón
12 de diciembre de 2025,

La jornada estará marcada por nuevas inestabilidades en Misiones, producto de un área de baja presión combinada con corrientes de aire húmedo. Este escenario favorecerá la formación de núcleos de lluvias y tormentas de comportamiento muy irregular en la mitad sur provincial, donde los eventos serían leves.

En contraste, la mitad norte registraría tormentas de mayor intensidad y acumulados más significativos, con condiciones inestables que se extenderán hasta la noche. Durante la tarde, el ambiente se presentará templado a algo cálido.

Las precipitaciones estimadas oscilan entre 3 y 123 milímetros, con probabilidades de lluvia que varían del 20 al 70 por ciento. La presencia de nieblas y neblinas será baja.

Los vientos soplarán desde el noreste, con velocidades de entre 3 y 15 km/h y posibles ráfagas de 20 a 50 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles medios.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima provincial de 24 °C en Posadas, con una sensación térmica de 25 °C, mientras que la mínima se registraría en San Pedro, con 16 °C.

