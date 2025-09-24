Tiempo estable y soleado este miércoles en Misiones.

Este miércoles 24 de septiembre, Misiones disfrutará de condiciones de estabilidad, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvia.

El amanecer será fresco, con temperaturas mínimas entre 11 °C y 14 °C, mientras que por la tarde el ambiente se tornará cálido, alcanzando máximas de 23 °C a 28 °C.

Los vientos soplarán leves del este y sureste, con posibles ráfagas de hasta 40 km/h, y se espera una buena calidad del aire.

La jornada presentará condiciones secas, aunque no se descarta la presencia de nieblas y neblinas en algunos sectores. La mínima provincial se prevé en Bernardo de Irigoyen (11 °C) y la máxima en Puerto Iguazú (28 °C). La tendencia se mantiene sin lluvias al menos hasta el viernes.