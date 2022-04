Condiciones del tiempo en Misiones para hoy

Precipitaciones: no se esperan.

Probabilidades de lluvias: 10/30%.

Probabilidades de nieblas y neblinas: alta. Vientos: del noreste y del norte, entre 3 y 16 km/h; probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h.

Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30° C para Posadas con 32°C de sensación térmica, la mínima sería de 15º C en San Vicente con 15° C de sensación térmica.

Tiempo en Misiones para el lunes

Comienzo de semana con aumento de temperaturas, por encima de las normales para la estación, evento que estaría asociado a anomalías climáticas a nivel país. Se espera que por la tarde las máximas lleguen a marcas de 30°C en el norte, 31° en el centro y 32°C en el sur de la provincia. Inestable, en el sur podrían registrarse chaparrones aislados en la mañana y, con mayor probabilidad, lluvias y tormentas hacia el final del día.

Precipitaciones: estimadas entre 1 y 20 mm para la zona sur. Probabilidades lluvias 10/45%. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta. Vientos: predominantes del noreste y norte, entre 4 y 20 km/h, probabilidad de ráfagas de hasta 50 km/h. Calidad del aire: buena. Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32 °C para Posadas con 37 °C de sensación térmica, la mínima sería de 19 °C en Bernardo de Irigoyen con 19°C de sensación térmica.