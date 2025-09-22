El temporal que se desató ayer domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, dejó a su paso cortes de energía eléctrica, caída de postes y ramas, voladuras de techos y daños en diferentes puntos de la provincia. En Posadas y Garupá, los vientos provocaron además el desprendimiento de estructuras que interrumpieron el tendido eléctrico.

Energía de Misiones activó desde temprano su protocolo de emergencia para reparar los daños en la red de suministro. A su vez, un corte programado por mantenimiento en la línea de 500 kV, a cargo de la empresa Litsa, se extendió más de lo previsto debido al ingreso del frente de tormenta, lo que demoró la reposición del servicio hasta alrededor de las 9:30.

En el interior, el fenómeno afectó la línea de 33 kV que abastece a Fracrán, Picada San José, Ruta 15, San Alfonso y zonas cercanas, dejando a numerosos usuarios sin energía. Los equipos técnicos de la empresa trabajaron en cada punto afectado para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Temporal provocó cortes de luz, voladuras de techos y caída de postes en Misiones.

Además de los cortes de electricidad, el temporal causó voladuras de techos de chapa y caída de ramas en distintas localidades. En Garupá, una estructura metálica se desplomó sobre un tendido eléctrico, provocando nuevas interrupciones.

Durante la jornada también se registraron varias granizadas en Posadas: una en horas de la mañana, otra cerca de las 16:30 y una tercera alrededor de las 18:30. Toda la provincia permanecía bajo alerta amarilla, con pronóstico de más lluvias y tormentas hasta la madrugada del lunes, cuando se espera una mejora definitiva en las condiciones del tiempo.