Soleado y cálido: viernes de tiempo estable en Misiones.

La jornada de este viernes 12 de septiembre se presenta con cielo despejado, temperaturas en ascenso y condiciones de estabilidad en toda la provincia.

El predominio del sol se verá acompañado por vientos leves a moderados del sur-sureste, sin probabilidad de precipitaciones.

Según las proyecciones meteorológicas, la máxima alcanzará los 30 °C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima será de 11 °C en San Javier.

La calidad del aire se mantiene en niveles óptimos, con ráfagas que podrían oscilar entre 15 y 40 km/h.