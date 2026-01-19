Semana estable y con buen tiempo en Misiones: mañanas templadas y tardes calurosas.

Este lunes 19 de enero marca el inicio de una semana caracterizada por la estabilidad atmosférica y el buen tiempo en Misiones. Se esperan mañanas templadas y tardes con temperaturas cálidas a calurosas en todo el territorio provincial.

En las zonas sur y centro, la jornada comenzará con mayor presencia de nubosidad, condición que se mantendrá hasta media tarde. Sin embargo, el cielo se presentará parcialmente nublado y sin cambios térmicos significativos. Con el correr de las horas, la influencia de un sistema de alta presión ubicado sobre el norte de Paraguay favorecerá una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas.

No se prevén precipitaciones para este lunes. La probabilidad de lluvias se mantiene baja, entre el 5 y el 28%, al igual que la posibilidad de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector sureste, con velocidades de entre 7 y 21 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 a 50 km/h. La calidad del aire será buena.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial se estima en 32 °C en Montecarlo, con una sensación térmica cercana a los 34 °C, mientras que la mínima rondará los 17 °C en San Pedro.