Secuestran en Wanda más de 200 ampollas de fentanilo valuadas en $400 millones.

En la mañana del martes, personal de la Policía Federal Argentina que realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona costera de Wanda detectó movimientos sospechosos en torno a una embarcación. Al advertir la presencia de los efectivos, dos individuos huyeron por el río y abandonaron bultos en un área de vegetación.

Al revisar el contenido, los agentes hallaron varias cajas de cartón con cerca de 200 ampollas de fentanilo, un opioide sintético de altísima potencia cuya circulación está restringida por la ANMAT. El material incautado fue valuado en más de 400 millones de pesos y quedó bajo resguardo de la fuerza.

El procedimiento contó con la colaboración de la Delegación de Aduana Puerto Iguazú (ARCA), que realizó pruebas de campo para confirmar la sustancia. La causa quedó encuadrada en la Ley 23.737 de Estupefacientes y bajo intervención del Juzgado y la Fiscalía Federal de Iguazú.

Desde la fuerza destacaron que este operativo se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, reforzando el control en zonas de frontera y la lucha contra el narcotráfico en la región.