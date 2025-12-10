Sebastián Macías asumió la presidencia de la Cámara de Representantes y anunció una etapa de diálogo, consenso y gestión territorial

La Cámara de Representantes de Misiones designó este miércoles a Sebastián Macías como nuevo presidente de la Legislatura, dando inicio a una etapa parlamentaria que —según adelantó— estará marcada por el diálogo, el consenso y la gestión enfocada en resultados. En su primer discurso, describió su conducción dentro del concepto de Misionerismo Neo, una línea que combina renovación generacional, modernización institucional y continuidad en políticas públicas.

Macías comenzó agradeciendo a los diputados, autoridades y trabajadores legislativos, y señaló que su designación constituye “una responsabilidad institucional” asumida con compromiso y continuidad del trabajo desarrollado en los últimos años.

Al presentar su perfil y los principios de su gestión, recordó su experiencia técnica y de gestión al frente de la Dirección Provincial de Vialidad, donde durante seis años recorrió los 79 municipios, articuló con intendentes y equipos locales y consolidó una mirada territorial que ahora busca trasladar al ámbito legislativo. En esa línea, afirmó que la nueva etapa profundizará una agenda de orden, previsibilidad y trabajo concreto, pilares que definió como centrales en el Misionerismo Neo.

Durante su mensaje, destacó el rol de la Cámara como espacio de producción normativa moderna, con leyes vinculadas a innovación tecnológica, ambiente, economía del conocimiento y educación disruptiva. También reconoció el liderazgo estratégico de Carlos Eduardo Rovira, conductor del Frente Renovador, en el proceso de transformación legislativa provincial.

De cara al nuevo período, Macías subrayó que la dinámica parlamentaria se sostendrá en diálogo, escucha y consensos, dejando de lado confrontaciones que no aporten soluciones. “Es momento de construir respuestas concretas, no de personalismos”, remarcó.

Asimismo, adelantó que la Legislatura mantendrá una política de puertas abiertas para los municipios, priorizando la articulación territorial y la atención de las demandas locales. Valoró, además, la diversidad política representada en el recinto, a la que consideró un signo de madurez democrática en Misiones.

Hacia el final de su discurso, agradeció a su equipo y dedicó unas palabras a su familia. “Legislar es estar a la altura de la confianza que el pueblo misionero nos brindó”, expresó al cerrar su mensaje de asunción.