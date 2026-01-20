Se encuentra grave una agente penitenciaria atropellada en Posadas y solicitan donantes de sangre A+.

La situación de salud de Luz Silva, una joven agente de 24 años del Servicio Penitenciario Provincial, continúa siendo delicada luego del grave accidente de tránsito que sufrió el pasado jueves 15 de enero en la ciudad de Posadas. Debido a la complejidad de su cuadro clínico, el sistema de salud provincial reiteró el pedido de donantes de sangre factor A+, ya que la paciente requiere nuevas transfusiones.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 10 de la mañana en la intersección de la avenida Quaranta y la colectora de la avenida 115, también conocida como Lucas Braulio Areco. Según las primeras reconstrucciones, la joven circulaba en motocicleta por avenida Quaranta cuando fue embestida por un automóvil Renault que habría intentado realizar un giro prohibido hacia la izquierda para ingresar a la colectora.

Como consecuencia del fuerte impacto, Luz Silva sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia a un centro de salud. Actualmente permanece internada en el Hospital Madariaga, donde es asistida por un equipo médico interdisciplinario y se encuentra bajo estricta vigilancia.

Desde la Dirección Social del Servicio Penitenciario Provincial confirmaron que la agente deberá someterse a una nueva transfusión de sangre debido a un importante sangrado craneal, y no se descarta que en las próximas horas vuelva a requerirse la colaboración de donantes con factor A+.

De acuerdo al parte médico, la joven permanece sedada y con asistencia respiratoria mecánica. Entre las lesiones diagnosticadas se destaca una fractura de pelvis, además de otros traumatismos severos que la ubican dentro del grupo de pacientes de alto riesgo. Desde el entorno médico señalaron que su evolución es “lenta pero controlada”, mientras continúan los estudios clínicos y hematológicos para evaluar su respuesta al tratamiento.

Desde el Banco de Sangre y Tejidos Biológicos de Misiones recordaron los requisitos para donar: tener entre 18 y 65 años (los jóvenes de 16 y 17 deben concurrir con autorización del tutor), presentar DNI, pesar más de 50 kilos, no haber tenido hepatitis después de los 11 años, no estar en ayunas, haber descansado adecuadamente y gozar de buen estado de salud. También deben haber transcurrido al menos seis meses desde cirugías, tatuajes o piercings.

En Posadas, el Banco de Sangre atiende de lunes a viernes de 6:30 a 19 y los sábados de 8 a 12. Para solicitar turnos o realizar consultas, está disponible el número 3764-334071.