Santino volvió a Argentina tras un trasplante exitoso en Singapur.

Después de seis meses de tratamiento en Singapur y tras superar un trasplante de médula ósea con resultados favorables, Santino Rzesniowiecki volvió a la Argentina acompañado por sus padres. El pequeño, que conmovió a Misiones y al país con su lucha contra la leucemia linfoblástica aguda tipo B, fue recibido en Ezeiza por familiares y allegados en un clima cargado de emoción.

Aunque el destino final de la familia es Posadas, por ahora permanecerán en Buenos Aires, donde un equipo de hematólogos del Hospital Gutiérrez realizará los controles médicos necesarios. Los especialistas consideran que la evolución de Santino es muy positiva: no presentó rechazo al trasplante y dejó los inmunosupresores apenas un mes después de la intervención.

Sin embargo, su sistema inmunológico aún requiere cuidados estrictos y deberá reiniciar el calendario de vacunación desde cero. Hasta tanto mejore su nivel de defensas, continuará bajo medidas de protección reforzadas.

La historia de Santino se hizo visible a partir de la campaña solidaria “Amor por Santino”, que permitió costear el costoso tratamiento en el extranjero. Ahora, con un panorama médico alentador, la familia transita una nueva etapa con la esperanza de regresar pronto a Misiones.