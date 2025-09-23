Santino avanza en su recuperación en Singapur y se prepara para regresar a la Argentina.

Santino, el niño misionero que viajó a Singapur gracias a una campaña solidaria para tratar su leucemia linfoblástica aguda tipo B de alto riesgo, logró retirarse el catéter que lo acompañó durante seis meses de quimioterapia, medicación y trasplante de células. Este avance marca un nuevo capítulo en su recuperación y lo deja en condiciones de regresar al país en los próximos días.

Previo a su viaje de regreso, el niño cumple con controles médicos y vacunas preventivas para garantizar su seguridad durante el traslado en avión. Una vez en Argentina, continuará bajo supervisión de sus hematólogos en Buenos Aires, donde seguirá con el seguimiento postrasplante.

Los últimos estudios arrojaron resultados favorables, lo que genera optimismo en los especialistas y un gran alivio para la familia tras meses de tratamientos intensivos. Sin embargo, persiste la preocupación por la deuda hospitalaria que asciende a 50 millones de pesos, correspondiente a la internación y complicaciones durante el trasplante.

La familia continúa apelando a la solidaridad de la comunidad para reunir los fondos necesarios y cerrar esta etapa en la que Santino, paso a paso, se acerca a la recuperación definitiva.