Samsa finalizó tareas de mantenimiento en la planta Miguel Lanús y normaliza el servicio de agua

El operativo preventivo busca garantizar un suministro eficiente y de calidad durante la temporada de mayor consumo.

Jimena Leguizamón

24 de septiembre de 2025,

Samsa finalizó tareas de mantenimiento en la planta Miguel Lanús y normaliza el servicio de agua.

La empresa Samsa informó que concluyeron con éxito los trabajos programados en la Planta Potabilizadora Miguel Lanús, por lo que el servicio de agua potable en Garupá y el sur de Posadas se encuentra en proceso de normalización.

Las tareas se enmarcaron en el plan anual de mantenimiento preventivo, que se realiza en esta época del año con el objetivo de asegurar la eficiencia del sistema frente al incremento del consumo durante el verano.

Desde la compañía señalaron que estas intervenciones forman parte de un programa de mejora continua, orientado a garantizar que el agua que llega a los hogares mantenga los estándares de calidad y seguridad con los que es producida.

Con estas acciones, Samsa apunta a reforzar la confiabilidad del servicio y minimizar posibles interrupciones en los meses de mayor demanda.

