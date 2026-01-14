Salud Pública lanzó una nueva campaña de vacunación contra el VSR para embarazadas en Misiones.

El Ministerio de Salud Pública de Misiones puso en marcha esta semana una nueva campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), dirigida a mujeres embarazadas. Se trata de la tercera edición consecutiva de esta estrategia sanitaria, orientada a reducir las formas graves de infecciones respiratorias en recién nacidos y lactantes durante los primeros meses de vida.

La campaña comenzó el lunes 12 de enero y se extenderá hasta el 30 de agosto, período en el que se registra la mayor circulación del virus. La vacunación está destinada a mujeres que cursan entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de generar anticuerpos en la madre que luego se transfieren al bebé, brindándole protección en una etapa en la que aún no cuenta con defensas suficientes.

La vacuna se encuentra disponible en toda la provincia, tanto en hospitales como en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), especialmente en aquellos espacios donde se realiza el seguimiento del embarazo. Desde la cartera sanitaria recordaron que los lugares y horarios de vacunación pueden consultarse en los canales oficiales del Ministerio de Salud Pública.

Otro aspecto destacado de la campaña es que la vacuna contra el VSR puede aplicarse junto con otras indicadas durante el embarazo, como las correspondientes al tétanos, COVID-19 u otras del calendario, sin necesidad de modificar o postergar esquemas.

En cuanto a la respuesta de la población, desde el área de Inmunizaciones señalaron que las coberturas vienen mejorando respecto a los primeros años de implementación y que el objetivo es alcanzar niveles superiores al 95%, lo que permitiría generar inmunidad colectiva y afrontar con mayor tranquilidad la temporada invernal.

Por otra parte, el Ministerio de Salud continúa con la campaña de vacunación contra el dengue en puntos específicos de la provincia. En el área capital, se aplica en el CAPS Nº 4, el Ministerio de Salud para la zona céntrica y el CAPS Nº 10 de Garupá, además de otros centros distribuidos en las seis zonas sanitarias. La inmunización está destinada a personas de entre 15 y 59 años y se realiza los días jueves, con turnos solicitados a través de la plataforma Alegramed.

Desde la cartera sanitaria reiteraron la importancia de informarse y acercarse a los centros de salud para aprovechar estas instancias de prevención, especialmente en el caso de la vacuna contra el VSR, que permanecerá disponible hasta fines de agosto.