Dos perros que permanecían en condiciones de abandono extremo en una vivienda de la zona de Morcillo casi López y Planes, en Posadas, fueron rescatados tras un operativo autorizado por el Juzgado de Instrucción N.º 7. Los animales, un macho y una hembra, habrían estado desamparados durante más de dos años.

Vecinos de la zona habían advertido la situación y una mujer del barrio se ocupó en los últimos meses de brindarles agua y alimento, además de trasladar a la perra a un control veterinario, donde se constató que padecía cáncer de mama y leishmaniasis.

La propiedad donde se encontraban los animales carecía de electricidad y mostraba signos de abandono total. Durante el procedimiento no se encontraba presente el hombre que residía en el lugar.

Rescataron a dos perros que vivían en condiciones de abandono extremo en Posadas.

Tras la intervención, los dos perros fueron entregados a un vecino que asumió su cuidado. El operativo se concretó luego de la presión social generada por la difusión del caso, lo que permitió destrabar la acción judicial y garantizar el rescate.