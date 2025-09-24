Vía Posadas / Rescate

Rescataron a dos perros que vivían en condiciones de abandono extremo en Posadas

El operativo se concretó con autorización judicial tras la difusión del caso en medios locales.

Jimena Leguizamón
24 de septiembre de 2025,

Dos perros que permanecían en condiciones de abandono extremo en una vivienda de la zona de Morcillo casi López y Planes, en Posadas, fueron rescatados tras un operativo autorizado por el Juzgado de Instrucción N.º 7. Los animales, un macho y una hembra, habrían estado desamparados durante más de dos años.

Vecinos de la zona habían advertido la situación y una mujer del barrio se ocupó en los últimos meses de brindarles agua y alimento, además de trasladar a la perra a un control veterinario, donde se constató que padecía cáncer de mama y leishmaniasis.

La propiedad donde se encontraban los animales carecía de electricidad y mostraba signos de abandono total. Durante el procedimiento no se encontraba presente el hombre que residía en el lugar.

Tras la intervención, los dos perros fueron entregados a un vecino que asumió su cuidado. El operativo se concretó luego de la presión social generada por la difusión del caso, lo que permitió destrabar la acción judicial y garantizar el rescate.

