Renunció Samantha Stekler a la conducción del PAMI Misiones en medio de fuertes críticas.

La dirigente libertaria, electa diputada provincial en junio, dejó su cargo al frente del organismo tras 11 meses de gestión marcada por reclamos por la falta de insumos y demoras en prestaciones.

Jimena Leguizamón

1 de octubre de 2025,

Samantha Stekler presentó su renuncia como titular del PAMI Misiones, en un escenario atravesado por denuncias de graves carencias en los servicios esenciales para jubilados y pensionados. La funcionaria, referente de La Libertad Avanza (LLA) y diputada provincial electa, se dedicará a la fiscalización de la campaña libertaria de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, antes de asumir su banca en la Legislatura el próximo 10 de diciembre.

Stekler había asumido en octubre del año pasado, en reemplazo de Ninfa Alvarenga, quien también renunció en medio de polémicas. Durante su gestión se multiplicaron los reclamos por la falta de insumos, demoras en la entrega de pañales, medicamentos y prótesis, además de deficiencias en la cobertura médica. El malestar derivó en protestas y en reiteradas denuncias de afiliados y gremios como el SUTEPA.

Además, el PAMI Misiones enfrentó cuestionamientos por la falta de sillas de ruedas, camas ortopédicas y andadores, lo que obligó a muchos jubilados a recurrir a hospitales públicos, generando mayor presión sobre el sistema de salud provincial.

La salida de Stekler se da a menos de un año de haber asumido, dejando un organismo clave en medio de críticas generalizadas por la calidad de las prestaciones y el impacto directo en miles de adultos mayores de la provincia.

