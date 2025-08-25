Región|Llegaron tres carpinchos a Tekotopa de Hernandarias en el marco de un intercambio con Yacyretá.

Tres nuevos integrantes se sumaron al Tekotopa Centro Ambiental de Itaipú en Hernandarias. Se trata de los carpinchos Juky, Pyta y Pincho, que llegaron desde el Refugio Faunístico Atinguy, dependiente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), como parte de un intercambio de especies entre ambas hidroeléctricas.

Al arribar, los animales fueron recibidos por el equipo del Centro de Investigación de Animales Silvestres de Itaipú (CIASI) y trasladados a recintos especiales donde permanecerán en cuarentena mientras se les realizan estudios de laboratorio. Esta etapa permitirá verificar su estado de salud y resguardar el bienestar de la población estable que habita en el predio.

Una vez concluida la cuarentena, los carpinchos serán incorporados al Sendero del Jaguareté, el sector destinado a la exhibición de fauna nativa que abrirá próximamente al público.

Como parte del mismo acuerdo, Itaipú envió al Refugio Atinguy dos ejemplares de guacamayo rojo (Ara chloropterus), que ya se encuentran bajo custodia de especialistas. El objetivo de la iniciativa es fortalecer la conservación y mejorar las estrategias reproductivas de las especies administradas por ambas instituciones.

Con estas acciones, Itaipú Binacional reafirma su compromiso con la preservación de la fauna silvestre y el trabajo articulado con otras entidades de la región.

Fuente: TNPress