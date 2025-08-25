Región| Allanaron una cárcel en Paraguay y encontraron un pabellón con jacuzzi.

Un escándalo penitenciario sacude a Paraguay y repercute en la región. Una comitiva de jueces de Ejecución descubrió un pabellón vip en la antigua Penitenciaría Regional de Emboscada Padre Juan Antonio de la Vega, con instalaciones de lujo que incluían hasta un jacuzzi. Allí estarían alojados procesados del caso A Ultranza PY y miembros del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC).

De acuerdo a medios paraguayos, los magistrados enfrentaron obstáculos para ingresar al sector, pero finalmente lo hicieron tras la insistencia de la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer. Lo hallado fue documentado en un acta con fotografías, mientras trascendieron amenazas contra los funcionarios judiciales.

El procedimiento dejó en la mira al director del penal, Humberto René Gómez, y a su tío, el jefe de seguridad Alipio Gómez. Versiones señalan que se habrían vendido más de 30 celdas vip a USD 15.000 cada una a reclusos vinculados al narcotráfico. Desde el Ministerio de Justicia no hubo respuestas a los pedidos de aclaración.

El hecho generó alarma en la región, dado que las conexiones criminales con organizaciones como el PCC tienen un impacto directo en la frontera. Especialistas consultados en Paraguay advierten que el hallazgo refleja un patrón de corrupción estructural.

Fuente: Ultima Hora