Reducen la alícuota de Ingresos Brutos para la venta mayorista de combustibles en Misiones

La Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (CESANE) informó que, tras gestiones conjuntas con el Gobierno de Misiones, se aprobó un esquema de reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad de venta al por mayor de combustibles destinados a la reventa. El beneficio está dirigido a empresas petroleras, con o sin refinería propia, que cuenten con estaciones de servicio embanderadas en territorio misionero.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Hacienda de la provincia y reglamentada por la Dirección General de Rentas. Establece una alícuota del 1% exclusivamente para las petroleras comprendidas en el régimen, con el objetivo de generar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad.

Desde CESANE aclararon que el beneficio no alcanza a las distribuidoras privadas de combustibles, por lo que no implica un impacto negativo para las estaciones de servicio actualmente operativas ni altera las condiciones de competencia en el mercado minorista.

Según se indicó, la reducción impositiva apunta a fortalecer el sistema formal de comercialización de combustibles, promover nuevas inversiones y fomentar el embanderamiento de estaciones de servicio en la provincia. Además, se busca generar mayor previsibilidad, garantizar el abastecimiento y acompañar el crecimiento de las pymes vinculadas al sector energético.

La iniciativa también permitirá el ingreso de nuevas empresas petroleras al mercado misionero y contribuirá a la permanencia de las ya existentes. En ese marco, el gobernador Hugo Passalacqua valoró la medida como parte de un paquete de alivio fiscal impulsado recientemente, orientado a activar inversiones, generar empleo y reducir la carga impositiva para el sector productivo.

Desde CESANE destacaron el trabajo articulado con el Gobierno provincial y señalaron que la medida representa un paso importante para consolidar la actividad, sostener las fuentes de empleo y acompañar el desarrollo de la infraestructura energética en Misiones, reafirmando el compromiso de continuar trabajando en conjunto para impulsar el crecimiento productivo de la provincia.